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Парубий увидел в подозрении Федине возвращение времен Януковича

"Был уже один президент, который очень боялся критики. Его фамилия - Янукович".

Парубий увидел в подозрении Федине возвращение времен Януковича
Фото: Макс Требухов

"Европейская солидарность" считает политическим преследованием подозрение, которое 6 февраля собираются вручить народному депутату Софии Федине.

Об этом с трибуны Верховной Рады сказал бывший глава парламента Андрей Парубий.

"Мы помним: такое уже было. Был уже один президент, который очень боялся критики. Его фамилия - Янукович, звали его Виктор. Который падал от яйца, который заставлял правоохранительные органы преследовать за критику", - сказал Парубий.

Члены "Слуги народа" встретили эти слова Парубия криками: "Ганьба".

"Правоохранительные органы, которые управляются из Офиса президента, сегодня преследуют только за то, что патриоты, украинцы, имеют другое мнение и могут критиковать действующую власть. Для этого вы и пропихиваете ваш закон о дезинформации, чтобы развязать руки для еще большего преследования украинских патриотов, волонтеров, бойцов", - ответил Парубий депутатам из президентской фракции.

Он призвал Зеленского остановиться.

"У меня общее обращение от всей команды "Европейской солидарности": остановитесь! Опыт Януковича демонстрирует: это очень плохо заканчивается. Вы хотите запугать патриотов, Софию Федину и нашу команду? Не испугаете! Вы жалкие и пытаетесь запугать тех, кто не боялся Януковича и его клики", - сказал бывший спикер Верховной Рады.

Напомним, что Федине грозит уголовная ответственность за ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса. Ей вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому.

26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.

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