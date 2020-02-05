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Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

Ей вменяют угрозу убийством президенту Зеленскому.

Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения
Фото: Анна Стешенко

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал повестку о вызове народного депутата Софии Федины в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Федину ждут в здании ГБР на улице Симона Петлюры, 15 в четверг, 6 февраля, в 11:00.

Ей вменяют угрозу убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

Напомним, что 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.

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