Зеленский предложил направить полученные от "Газпрома" $2,9 млрд на дороги и медицину

Президент Владимир Зеленский предложил направить полученные "Нафтогазом" от "Газпрома" $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", - отметил он на совещании с представителями Кабинета министров и Верховной Рады.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что "Газпром" должен был оплатить "Нафтогаза" около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации - 2,1 млрд долларов из присужденных 4,63 млрд долл. (45%) "Нафтогаз" получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

20 декабря в Минске Украина и РФ подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

Помощник президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что на переговорах 20 декабря российская сторона согласилась выплатить Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Он также отметил, что выплата долга состоится деньгами. Ранее также обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами "Газпрома", которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.