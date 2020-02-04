Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
На этой неделе ожидаются еще несколько кадровых изменений в Кабмине, - источник
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
ГлавнаяПолитика

Пристайко надеется, что в обмене "всех на всх" "найдется место для крымских татар"

Накануне вопрос обсуждался с президентом Турции.

Пристайко надеется, что в обмене "всех на всх" "найдется место для крымских татар"
Вадим Пристайко
Фото: Скриншот видео

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге, сообщает Укринформ.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех"", - заявил Пристайко.

Он надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.

Этот вопрос, добавил министр, обсуждался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита в Киев.

Ранее сообщалось, что Турция обеспечит жильем около 500 семей крымских татар.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также