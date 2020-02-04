Пристайко надеется, что в обмене "всех на всх" "найдется место для крымских татар"

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге, сообщает Укринформ.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех"", - заявил Пристайко.

Он надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.

Этот вопрос, добавил министр, обсуждался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита в Киев.

Ранее сообщалось, что Турция обеспечит жильем около 500 семей крымских татар.