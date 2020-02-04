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Минсоц представил новую модель приема документов на соцвыплаты в регионах

Документы можно будет подать в сельсовете.

Минсоц представил новую модель приема документов на соцвыплаты в регионах
Фото: facebook.com/MLSP.gov.ua

Министерство социальной политики во вторник представило новую модель приема документов на социальные выплаты в регионах. Она предполагает, что людям не нужно будет ездить в райцентр в управление социальной защиты, а документы можно будет можно подать в центре громады или даже в отдельных старостатах.

Об этом на пресс-конференции рассказала министр Юлия Соколовская и ее советник по диджитализации Денис Мацуй.

"Человеку, чтобы получить ту или иную социальную выплату, не нужно будет ездить в район для оформления документов. Он сможет сделать это у себя в объединенной территориальной громаде или старостате", - заявила министр.

Передача документов из ОТГ будет происходить при помощи компьютерной программы "Социальная громада".  Она позволяет обрабатывать документы в электронном виде и, как ожидается, сократит время принятия решения по выплатам почти в два раза. Для этого нужен всего лишь один сотрудник и компьютер с интернетом.

В государственном бюджете на 2020 год заложили 150 млн гривен на денежную компенсацию ОТГ за функцию приема документов от населения и передачи их на обработку в бэк-офисы.

"Наша цель - чтобы человек пришел, быстро подал документы. Функция бэк-офиса - быстрая, прозрачная и точная обработка документов. И нам нужно обеспечить цифровую связь между фронт-офисами и бэк-офисами. Именно для этого мы сделали сервис "Социальная громада", - сказал Мацуй.

По его словам, министерство постаралось максимально упростить подключение громад к этому сервису и надеется, что  подключатся все. По состоянию на конец января к "Социальной громаде" присоединились уже 71 ОТГ, еще 60 собираются это сделать в скором времени.

Под программу создан специальный правительственный сайт socgromada.ioc.gov.ua.

По данным Минсоцполитики, на сегодня больше 26 тысяч населенных пунктов с общим населением почти 12 млн человек расположены на значительном отдалении от пунктов приема документы. Речь идет о расстояниях в 50-70 км.

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