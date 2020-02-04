Рейтинг "Слуги народа" остается выше 42%

Президентская партия снова победила бы, если бы выборы проводились сейчас.

Рейтинг политической партии "Слуга народа" по состоянию на конец января находился на уровне 42,2%.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 22-26 ноября 2019 года. Были опрошены 2500 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,0%.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали на парламентских выборах, если бы они проводились в ближайшее воскресенье.

Как оказалось, президентскую партию поддерживают больше 42% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

13,5% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,5% - партию "Европейская Солидарность", 8,1% - партию "Батькивщина", 3,6% - партию "Сила и честь", 3,4% - "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.

Напомним, что 21 июля на внеочередных выборах в Верховную Раду за "Слугу народа" проголосовали 43,16% избирателей. "Оппозиционная платформа" получила 13,05%, "Батьківщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%.