Денис Шмыгаль, которого сегодня Верховная Рада назначила вице-премьером - министром развития громад и территорий, рассказал, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук несколько недель с ним обсуждали его назначение.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Это было общее предложение, озвученное президентом. Это было предложение президента и премьера... Этому (назначению, - ред.) предшествовали несколько недель переговоров", - пояснил Шмыгаль.

"Вызовы, которые стоят - они очевидны. Это - успешное завершение реформы децентрализации через проведение дискуссии, через проведение правильных, компромиссных решений и обозначения того, какой должна быть Украина в будущем. Также это реформа в сфере ЖКХ и строительства. Строительство, как известно, - одна из самых коррумпированных отраслей... Поэтому то, что уже начато правительством и президентом, необходимо довести до конца... В ближайшее время, после того как я войду в курс дел, я презентую свое видение решения этих вопросов", - добавил министр.

Напомним, сегодня, 4 февраля, Рада назначила вице-премьером - министром развития громад и территорий Дениса Шмыгаля и уволила с этой должности Алену Бабак.

С августа 2019 года Шмыгаль был главой Ивано-Франковской областной администрации, а до этого работал директором Бурштынской ТЭС.