В "Слуге народа" подтвердили отставку Алены Бабак

Депутат от "Слуги народа" Роксолана Подлесная подтвердила, что министр по вопросам развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении.

Об этом она сказала в эфире "Суспильного".

"Это правда. Нам известно, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию", - цитирует Подлесную Громадське.

Подлесная добавила, что не удивлена такому решению Бабак, но неизвестно, состоится ли эта отставка.

"За это должны проголосовать в Верховной Раде, а комитет должен заслушать министра, по меньшей мере ее отчет, услышать о причинах увольнения и заслушать кандидата на должность. Я не знаю, правда ли это о той фамилии, которую называют сегодня. Завтра один из кандидатов будет представлен фракции «Слуга народа»", - отметила депутат.

Профильный комитет Рады планирует одобрить назначение на должность вице-премьера и министра развития общин и территорий Украины главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля.

Об этом говорится в повестке дня комитета по вопросам организации государственной власти, пишет НВ.

Фото: nv.ua

Согласно документу, на заседании в пятницу, 17 января, депутаты планируют рассмотреть увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром и главой министерства.

Ранее в интервью телеканалу 24 Алена Бабак заявила, что считает дискредитацией информацию СМИ о своей отставке. Министр предположила, что в ее дискредитации заинтересованы лица, связанные со сферой строительства. При этом называть фамилии этих заинтересованных лиц она отказалась.