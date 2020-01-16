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Премьер Гончарук посетит Давос вместе с Зеленским

Глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч.

Премьер Гончарук посетит Давос вместе с Зеленским
Алексей Гончарук
Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с президентом Владимиром Зеленским посетит Давос 22 и 23 января - в дни проведения ежегодного Всемирного экономического форума.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Отмечается, что в рамках визита глава украинского правительства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Давосе Зеленский намерен провести заседание Национального инвестиционного совета, в который входит Гончарук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, другие представители украинской власти, а также топ-менеджеры ряда крупных международных компаний.

Среди участников форума из Украины также зарегистрированы Виктор Пинчук, Вадим Новинский, глава "ДТЭК" Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Ожидается, что в этом году на форум приедет также президент США Дональд Трамп, который в прошлом году отказался от участия в этом мероприятии.

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