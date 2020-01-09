Зеленский поедет на экономический форум в Давос

Президент Владимир Зеленский примет участие в международном экономическом форуме в Давосе в конце января.

Об этом сообщила в фейсбуке исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк, которая тоже зарегистрировалась на форум.

Среди участников форума из Украины зарегистрированы также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, глава "ДТЭК" Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В этом году форум в Давосе состоится 21-24 января.

Ожидается, что в этом году на форум приедет президент США Дональд Трамп, который в прошлом году отказался от участия в этом мероприятии.