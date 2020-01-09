​Зеленский ночью провел совещание по ситуации с катастрофой самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский ночью провел рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла 8 января в Тегеране (Иран).

Об этом сообщается на сайте президента.

В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

Зеленский также заслушал отчет оперативного штаба о текущей ситуации вокруг катастрофы.

"Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время, на совещании отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования.

В настоящее время проводится работа с родственниками погибших - им оказывается психологическая помощь.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

"Государство проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты", - подчеркнули в Офисе президента.

9 января Зеленский проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в катастрофе.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.

Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.