Суд отложил апелляцию подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко на 10 января

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на арест Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета.

Как сообщает корреспондент LB.ua, по ходатайству адвокатов Антоненко в заседании объявлен перерыв до 10 января, так как его не доставили в зал суда. Антоненко принимал участие в заседании с помощью видеотрансляции, что, по мнению адвокатов, не дает возможности полноценно оказывать ему правовую помощь.

"В таком режиме мы не можем предоставлять качественную правовую помощь и считаем, что необходимо доставить его в суд для участия в процессе", - заявил один из адвокатов Антоненко Виталий Коломиец.

Суд начнется в 11:30.

До этого адвокаты Антоненко заявили отвод коллегии судей под председательством судьи Татьяны Фрыч, поскольку та же судья проводила заседание по делу Яны Дугарь, и буквально с одного заседания пришла на следующее - заседания были запланированы с разницей в час в одном и том же помещении с тем же составом судей. Но отвод судей был отклонен.

Напомним, что 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и военного Андрея Антоненко (Риффмастер). Мера пресечения действует до 8 февраля 2020 года.

23 декабря апелляционный суд подтвердил меру пресечения Антоненко, но тогда рассмотрели жалобы не всех адвокатов.