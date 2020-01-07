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Пристайко: Президент рассчитывает на получение военной помощи от Германии

"Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам?".

Пристайко: Президент рассчитывает на получение военной помощи от Германии
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что президент Владимир Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии.

Об этом он сказал в интервью газете Bild, опубликованном на сайте МИДа.

"Конечно! Это - не мое личное мнение. Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия - один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам. Однако, каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент из неочевидных, вероятно политических, мотивов. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальная, но вполне демократическая страна, которая вынуждена защищаться. Нельзя это не учитывать", - подчеркнул Пристайко.

Министр также отметил, что единственным залогом нашего выживания для Украины является зарубежная поддержка, международное давление и международные санкции.

"Я - министр иностранных дел, а он (президент, - ред.) должен заботиться о всей Украине. Откровенно говоря, вопросы войны на востоке Украины не совсем портфолио для дипломатии. В то же время, поскольку единственным залогом нашего выживания является зарубежная поддержка, международное давление и международные санкции, то как министр иностранных дел, я глубоко вовлечен в этот процесс. Я знаю наших друзей и знаю наших врагов в мире, а, следовательно, стараюсь, соответственно, давать президенту оптимальные советы. Я показываю ему пути, которые, по моему мнению, помогут выйти из кризиса", - добавил Пристайко.

Напомним, в конце декабря прошлого года Пристайко заявил, что Германия отказала Украине в военной помощи, но выразил надежду, что Берлин пересмотрит это решение.

Ранее Германия выделила 1 млн евро в План действий Совета Европы для Украины. В мае Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро.

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