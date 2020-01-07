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Германия призвала Европу отреагировать на выход Ирана из ядерной сделки

В Брюсселе прошла срочная встреча глав МИД Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Германия призвала Европу отреагировать на выход Ирана из ядерной сделки
Глава МИД Германии Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

В Брюсселе прошла срочная встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Италии, которые обсудили выход Ирана из ядерного соглашения и обострение ситуации в Ливии.

Об этом сообщает Deutsche Wellе.

Глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи заявил, что Европа должна реагировать на выход Ирана из соглашения по контролю за ядерными вооружениями. Он подчеркнул, что это решение Тегеран принял после уничтожения влиятельного генерала Касема Сулеймани, погибшего в результате американского ракетного удара .

При этом Маас не говорил о возможности восстановления санкций ООН против Ирана, отмененных после заключения ядерной сделки 2015 года.

Министры также обсуждали ситуацию в Ливии после того, как Турция объявила об отправке своих войск в эту страну.

"Превращение Ливии в площадку для прокси-войны неприемлемо - заявил Маас. - В течение месяцев мы вели переговоры со странами, имеющими влияние в Ливии, пытались заставить их способствовать перемирию или ввести эмбарго на поставки оружия, и поддержать политический процесс, который проводит ООН".

Спецпредставитель ООН Гасан Саламе заявил, что он "рассержен" иностранным вмешательством в Северной Африки и призвал все страны, вовлеченные в конфликт, уйти "из ливийского кошмара".

Правительство Германии планирует провести конференцию по Ливии в Берлине в январе.

Напомним, гражданская войнав Ливии началась после свержения режима Муамара Каддафи в 2011 году. В 2016 году в Триполи при содействии ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. Ему противостоит самопровозглашенная "Ливийская национальная армия" под командованием генерала Халифа Хафтара, которого поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.

2 января 2020 года Турция объявила об отправке своих войск в Ливию в поддержку международно признанного правительства. 4 января парламент Ливии отказался от военной поддержки Турции.

5 января Иран об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы, принятого в 2015 году с целью не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Это произошло после гибели генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

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