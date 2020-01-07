​США привели свои войска на Ближнем Востоке в боевую готовность, - CNN

Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это может означать то, что страна готовится сбивать иранские беспилотники. Отмечается, что американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана.

Еще один источник добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы "к угрозе нападения".

Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты. Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же поставить его для создания собственных атак.

Напомним, ранеее сообщалось, что США направят еще 3 тыс. военных на Ближний Восток из-за напряженности в отношениях с Ираном после авиаудара, в результате которого погиб иранский командир Касем Сулеймани.

Отношения между Ираном и США ухудшились в конце 2019 года, когда 27 декабря по американской военнойбазе США в Ираке был нанесен авиаудар, в результат чего погиб военный. Во время ответной атаки погибли 25 боевиков, затем члены проиранской военной групировки штурмовали посольство Штатов в Багдаде.

В ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командующий спецподразделения КСИР генерал Сулеймани.