Себастьян Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Глава Австрийской народной партии Себастьян Курц 7 января принес присягу канцлера, став таким образом 32-м главой правительства. Об этом пишет Reuters.

Правительство Курца привел к присяге президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он поблагодарил за работу временную исполняющую обязанности канцлера Бригге Бриляйн.

Несколькими днями ранее консерваторы вступили в коалицию с "зелеными", что впервые привело последних в состав правительства.

Напомним, что в 2017 году на досрочных парламентских выборах Австрийская народная партия заняла первое место, а в декабре Курц создал коалицию с Австрийской партией свободы. Представителям этой силы отдали ключевые должности министров обороны, иностранных дел и внутренних дел.

Себастьян Курц стал на тот момент самым молодым главой правительства в мире.

В мае 2019 после публикации в СМИ разгорелся скандал, в центре которого оказался вице-канцлер и глава Партии Свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. На записи скрытой камеры в Ибице он и замглавы его партии обсуждали с некой девушкой, якобы племянницей российского олигарха, влияние на австрийскую прессу вплоть до подавления свободы слова. Также Штрахе предлагал "богатой россиянке" выгодные государственные контракты в обмен на поддержку на выборах.

После этого парламент Австрии вынес вотум недоверия Себастьяну Курцу, канцлер подал в отставку. На досрочных выборах в сентябре 2019 его партия вновь победила.