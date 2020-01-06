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Глава ЮНЕСКО напомнила Трампу о конвенциях по защите культурного наследия

Американский президент грозился нанести удар по объектам, важным для культуры Ирана.

Глава ЮНЕСКО напомнила Трампу о конвенциях по защите культурного наследия
Одрэ Азуле
Фото: EPA/UPG

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле напомнила, что США ратифицировали конвенции по защите культурного наследия.

Об этом сообщила пресс-служба организации по итогам встречи Азуле с послом Ирана Ахмадом Джалали, на которой обсуждалась эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

5 января президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Иран примет ответные действия за убийство иранского генерала Касима Сулеймани, американские войска могут нанести удар по 52 целям, "важным для Ирана и иранской культуры".

Глва ЮНЕСКО заявила, что США (как и Иран) ратифицировали Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Конвенция 1972 года предусматривает, в частности, что каждый государство-участник "обязуется не принимать каких-либо преднамеренных мер, которые могут нанести прямой или косвенный ущерб культурному и природному наследию […], расположенному на территории других государств-участников настоящей Конвенции".

Генеральный директор также напомнила о положениях резолюции 2347 Совета безопасности ООН, единогласно принятой в 2017 году, которая осуждает акты разрушения культурного наследия.

Напомним, что поводом для эскалации на Ближнем Востоке стал американский авиаудар, в результате которого погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани.

Власти Ирака, на территории которого это произошло, потребовали вывода американских войск.

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