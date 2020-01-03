Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"

В Ираке американскими силами убит главный публичный стратег внешней иранской экспансии – генерал Касем Сулеймани . Он занимал должность главы сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). К чему приведёт конфликт США и Ирана и как он повлияет на Украину – рассказывает LB.ua.

Фото: EPA/UPG Командир иранского спецназа «Кудс» - Касем Сулеймани

Переход «красной черты»

Взрывы возле международного аэропорта Багдада утром 3 января досрочно поставили крест в затяжных православных праздниках. Всем представителям медиа-сообщества пришлось бросить лыжные палки и остатки оливье, начав писать комментарии и разрабатывать прогнозы относительно этого громкого во всех смыслах события. Программа-минимум – резкое повышение цен на нефть. Программа-максимум – третья мировая война или, как минимум, региональная.

Мировой официоз уже высказался по этому поводу, включая МИД и Минобороны РФ. Владимир Путин лично выразил "озабоченность": «С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Приказ о ликвидации Сулеймани согласно официальной версии отдал лично президент США Дональд Трамп.

"По указанию президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить американский персонал за рубежом, убив Касема Сулеймани, главу иранской Революционной гвардии Корпус-Кудс, признанной США иностранной террористической организацией".

Фото: EPA/UPG Аэропорт Багдада. Уничтоженный транспорт Сулеймани

Трамп уже в личном микроблоге в Твиттер объяснил причины приказа об убийстве Сулеймани: "Генерал Кассем Сулеймани за длительный период убил или тяжело ранил тысячи американцев и готовился убить еще многих ... но был пойман! Он был прямо и косвенно ответственен за гибель миллионов людей, в том числе за недавнее большое количество протестующих в самом Иране. Хотя Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Они не так опечалены, как лидеры позволят внешнему миру поверить. Он должен был быть уничтожен много лет назад!".

В словах Трампа есть часть правды, впрочем, там сокрыто еще больше вопросов. Главный их них – почему такой злодей как Сулеймани был убит только сейчас?

Наиболее очевидный ответ – Сулеймани был удален с поля потому, что именно сейчас он перешел все правила и доигрался до "красной карточки".

Аватар иранского джихада

Имя генерала Сулеймани в западной прессе начали активно раскручивать примерно с 2013 года - с момента начала прямого участия Ирана в спасении режима Башара Асада. На протяжении нескольких лет и до самой своей смерти Сулеймани стал буквально "каждой бочке затычкой" – любые операции Ирана за рубежом и стратегические ходы приписывались исключительно Касему Сулеймании и его гению. Понятно, что действия иранского спецназа были не личной инициативой Сулеймани, а следствием прямых приказов как минимум верховного аятоллы и президента Ирана. Так же как за практической реализацией иранской стратегии, приписываемой Сулеймани, стоит обширный аппарат иранских спецслужб с десятками руководителей и координаторов.

Фото: EPA/UPG Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (слева) и генерал-лейтенант КСИР - Сулеймани (справа)

Из Сулеймани сделали публичный "аватар" иранской экспансии, нечто среднее между Путинским поваром Евгением Пригожиным, главнокомандующим армией ЧВК Вагнера, и самим Илоном Маском. Из Маска в США сделали супермена, который может одновременно заниматься электрокарами и космическими ракетами. Понятно, что Маск является не гениальным инженером-разработчиком, а пиарным лицом, сопровождающим коммерциализацию последних технических достижений тысяч безымянных инженеров и ученых.

И вот именно сейчас этому мифу имени Сулеймани пришел конец.

Скорее всего, главной причиной его уничтожения стали очевидные планы устроить унизительное для американцев шоу с захватом или попыткой захвата американского посольства в Багдаде.

Черный год Ирана

Иран потратил минимум 15 лет на создание двойного коридора к Красному и Средиземному морю – так называемую "шиитскую дугу", которая простирается северным концом от Тегерана через Ирак, Сирию и Ливан до Средиземного моря, и южным через Бахрейн и Йемен – до Красного.

Иран выстраивает эту дугу вообще все 40 лет – начиная с самой исламской революции в Иране. Главным окном для внешнего иранского революционного проникновения была шиитская община в разорванном гражданской войной Ливане.

Очередной приступ иранской экспансии начался с 2003 года после захвата американцами Ирака. Официально включив Иран в мировую "ось зла" (Пхеньян-Тегеран-Багдад), американцы тем не менее первым делом полностью открыли границы с Ираном для бесконтрольного перемещения любого количества людей и грузов.

Фото: EPA/UPG Иранцы жгут и рвут флаг США после уничтожения Сулеймани

Американцы организовали в Ираке выборы, полностью осознавая, что победу в них получат проиранские политики. Власти и военное командование США полностью отдавали себе отчёт, что главным организатором нападений на американские войска являются власти Ирана и зависящий от них сирийский режим Башара Асада. Но тем не менее Белый дом пытался ужиться в одной иракской берлоге с иранцами при всех трех президентах - как республиканцах Буше-мл. и Трампе, так и при демократе Обаме.

Проиранские власти Ирака последовательно выдавливали американцев из страны, как прыщи. Американцы построили в Багдаде посольство на 42 га (!) земли в центре Багдада, которое предполагало 16 тысяч человек персонала, включая две тысячи, собственно, дипломатов. Остальное – обслуга и охрана. По факту в прошлом году весь штат посольства США вместе с консульством в Эрбиле составлял 486 человек и планировался к сокращению в 349 людей к маю 2020-го.

Единственное исключение для граждан США – это нефтяные инженеры компаний Halliburton и Schlumberger. Нефтяники качали деньги для проиранских правителей Ирака, однако были времена, когда из Ирака выбрасывали даже их. Как правило, после короткого тюремного заключения. Просто за наличие американского гражданства.

Однако в самом Ираке в прошлом году земля начала гореть под самими иранцами. В стране случилось нечто немыслимое – шиитская община, которая составляет 75% населения Ирака, и которая была до последнего времени опорой иранского присутствия, начала громить иранцев. В стране начались массовые демонстрации, которые подавляли стрельбой боевыми патронами по толпе. В Ираке отключили интернет, чтобы мир не имел полной картины происходящего. Апофеозом антииранских настроений стал поджог иранского консульства в Наджафе в конце ноября прошлого года. Потом консульство подожгли еще раз. Ситуация такая же немыслимая, как до 2014 поджог российского консульства в Севастополе, например.

Очевидно, что в Тегеране массовые выступления в Ираке сочли американскими кознями и решили устроить ответные акции уже против американского посольства. Но уже со включенным интернетом и полным медийным освещением. Проба пера была проведена накануне Нового года, когда проиранские партии и ополчение организовали вторжение на периметр посольства.

Фото: EPA/UPG Проиранские митингующие атакуют американское посольство в Багдаде

Прибытие генерала Сулеймани могло означать только приезд главного режиссера-постановщика тяжелого унижения США в Ираке. Ситуация для США была в любом отношении крайне невыгодной, особенно если на штурм посольства пошла бы именно невооруженная толпа, а иракские силы безопасности, которые несут главную ответственность за безопасность иностранных дипмиссий, отказались бы применять оружие. Поэтому единственным выходом стало уничтожение самих организаторов антиамериканских провокаций.

«Привет» от Трампа

Американские посольства всегда были головной болью и целями нападений террористов почти по всему миру, но особенно на Ближнем Востоке и Африке. Самое унизительное произошло в 1979 году в Тегеране. Когда толпа иранских революционеров-исламистов захватила посольство США и удерживала персонал в заложниках более года. Попытки силового освобождения оказались провальными, и по сегодняшний день отряды антитеррора считают американцев самыми худшими учителями по борьбе с терроризмом и освобождению заложников.

Захват посольства случился во время правления президента Картера, и иранцы освободили заложников только после того, как Картер проиграл выборы республиканцу Рейгану. Впрочем, при Рейгане отношения с Ираном стали еще хуже.

Но ясно, что даже попытка захвата посольства США в Багдаде под руководством иранцев моментально сделает из Трампа такого же неудачника, как Джимми Картер, и может поставить такой же крест на его переизбрании, как убийство посла в Ливии перечеркнуло избрание Хиллари Клинтон. Трамп же последовательно старался сокращать перед выборами военное присутствие США, потому что этот вопрос очень сильно раздражал американского избирателя. Но иранцы решили бежать впереди паровоза и загнать Трампа в угол.

Фото: EPA/UPG

Уничтожение Сулеймани – это "привет" от Трампа всем иранским "ястребам". Кремль – отдельный вопрос. Официальная умеренно негативная реакция – не более, чем лицемерные крокодильи слезы. Иранское влияние являлось препятствием для сближения между США и РФ в Сирии. Американцы полностью закрывали глаза на действия Путина в Сирии, лишь бы Кремль не допускал усиления Ирана. Единственным "эксцессом" было уничтожение американцами наемников Вагнера 7-8 февраля 2018 года. Ястребы в Кремле слелали для себя правильные выводы и больше не предпринимали попыток пробовать американцев "на зуб". Вопрос - какие для себя выводы сделают иранцы, и постигнет ли судьба Сулеймани его преемника Исмаила Каани?

Уничтожение Сулеймани уже косвенно ударило и по Украине. В связи с иракским кризисом отменен визит Госсекретаря США Помпео в Украину и Беларусь. Вот почему сейчас предельно важно понять: что Путин и Лавров выторгуют от США за спиной Украины в обмен на уступки РФ на Ближнем Востоке?