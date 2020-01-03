Премьер Северной Македонии подал в отставку

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев объявил о своей отставке. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 3 января, передает DW.

Своим заявлением Заев открыл путь к проведению досрочных парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. До формирования новой правительственной коалиции страной будет руководить переходное правительство. Возглавить его должен нынешний министр внутренних дел Оливер Спасовский, который, как и Заев, представляет социал-демократов.

О новых выборах Заев заговорил в октябре 2019 года. Это произошло после того, как на саммите ЕС Франция заблокировала начало переговоров с Северной Македонией о присоединении к Евросоюзу.

Напомним, в октябре главы государств и правительств стран-членов Евросоюза не смогли достичь единства в вопросе начала переговоров о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии. Во время саммита ЕС против начала переговорного процесса с этими странами выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Также в течение шестичасовой дискуссии возражения относительно начала переговоров именно с Албанией выразили Нидерланды и Дания.

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС с конца 2005 года. Ранее начало переговоров блокировала Греция, пока в феврале 2019 страна изменила свое название на Северная Македония.