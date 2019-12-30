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Кравцов заявил об уходе с поста главы "Укрзализныци"

Он переходит на работу "в публичном государственном секторе".

Кравцов заявил об уходе с поста главы "Укрзализныци"
Фото: Александр Рудоманов

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил о желании уйти с поста в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Об этом говорится в новогоднем обращении к наблюдательному совету компании, опубликованном на сайте "Укрзализницы".

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании наблюдательного совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - сказано в обращении Кравцова.

Подробнее о своем решении глава компании пообещал рассказать после принятия всех формальных решений.

Ранее министр инфраструктуры Криклий выразил надежду, что или глава "Укрзализницы" уйдет в отставку сам, или наблюдательный совет уволит Кравцовадо конца года. По словам министра, в работе "Укрзализныци" не произошло системных изменений.

Напомним, Кравцов пришел в "Укрзализныцю" в 2015 году на должность советника генерального директора. Позже он занимал другие должности и одно время работал в МИУ на должности первого заместителя министра инфраструктуры.

В августе 2017 года Кравцов вернулся в "УЗ" и был назначен и.о. главы правления компании. С января 2019 года он получил постоянную должность главы правления.

В конце ноября Министерство инфраструктуры заявило, что в ближайшее время решит, останется ли Кравцов на должности или нет.

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