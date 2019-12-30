Контракт заключат после того, как найдут финансирование.

"Укрзализныця", Министерство инфраструктуры и компания Wabtec (GE Transportation) в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании с целью приобретения еще 40 локомотивов TE33AC и их сервисного обслуживания.

Об этом говорится на сайте компании.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

"Укрзализныця" рассчитывает получить первые локомотивы новой партии в 2020 году.

"Новый затребованный подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и улучшит в целом операционную деятельность компании. Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн", - заявил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в фейсбуке.

По его словам, главным вопросом поставки новой партии локомотивов является их стоимость и условия финансирования. Предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что на 40 локомотивов нужно 150 млн долларов.

Кравцов заявил, что в General Electric предложили привлекательные условия, сейчас они проходят финальное согласование.

Что касается сервисного обслуживания, оно будет касаться локомотивов как первой, так и второй партии.

"После поставки всех 30 локомотивов TE33AC первого заказа в марте 2019 года мы вели переговоры о форме и стоимости сервисного обслуживания этих локомотивов... Сейчас мы вышли на финальную стадию, когда мы понимаем, какой сервис мы хотим получить и есть понимание по коммерческим условиях этого сервиса", - сказал Кравцов.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, 23 февраля 2018 года УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ получила 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.