В Вене начался пятый день газовых переговоров между Украиной и РФ

Сегодня, 30 декабря в Вене продолжатся переговоры по газу между Украиной и РФ, которые начались в четверг и шли все выходные. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на СМИ РФ.

Вечером, 28 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал на фейсбуке, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет - "борьба идет за каждую запятую".

Должны быть подписаны три документа: межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Вечером 29 декабря "Газпром" заявлял о прибытии в Вену на место встречи партнеров руководства компаний, ответственных за подписание подготовленных документов. Ожидалось окончательное согласование пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря.

Кроме того, 28 декабря сообщалось, что Кабинет министров согласовал подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.

27 декабря "Газпром" также выплатил Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, который стал на сторону "Нафтогаза" в транзитном споре. Украинская сторона подтвердила погашение долга, а президент Владимир Зеленский назвал это очередной победой.