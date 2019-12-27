​Зеленский считает получение $2,9 млрд от "Газпрома" большой победой для страны

Президент сообщил, что деньги уже на украинских счетах.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал получение "Нафтогазом Украины" от российского газового монополиста компании "Газпром" 2,918 млрд долларов, назвав это большой победой для страны.

Об этом Зеленский написал в фейсбуке.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $ 2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах, согласно достигнутым договоренностям", - отметил президент.

Напомним, сегодня российский "Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что "Газпром" должен был оплатить "Нафтогаза" около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации - 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63млрд долл. (45%) "Нафтогаз" получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

20 декабря в Минске Украина и РФ подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

Помощник президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что на переговорах 20 декабря российская сторона согласилась выплатить Украине $3 млрд долга. Он также отметил, что выплата долга состоится деньгами. Ранее также обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами "Газпрома", которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.