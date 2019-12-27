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Правительство отменило привязку зарплатных карт к определенным банкам

Работники смогут самостоятельно выбирать банк, где будут получать зарплату.

Правительство отменило привязку зарплатных карт к определенным банкам
Фото: dv-gazeta.info

Кабинет министров снял ограничения по перечню банков, через которые работникам бюджетных учреждений начислялись зарплаты. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук у себя в телеграме.

Он отметил, что теперь украинцы смогут самостоятельно выбирать банк, на карточку которого они будут получать зарплату, пенсию или социальную помощь.

"Правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект", - подчеркнул Гончарук.

Этим решением Кабмин намерено способствовать справедливой конкуренции между банками и улучшить качество банковских услуг.

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата нардепов Верховной Рады должна быть от 70 до 100 тыс. грн, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем ранее.

В тоже время, он засомневался, что депутат имеет право получать высокую зарплату, если народ живет бедно.

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