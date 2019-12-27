Разумков подписал закон о легализации добычи янтаря

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №2240 о легализации добычи янтаря и введении штрафа за его незаконную добычу размером от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен) или лишении свободы на срок от 2 до 3 лет.

Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Согласно законопроекту, спецразрешение на изучение и разработку месторождения с дальнейшей добычей янтаря выдается сроком до 5 лет, при этом площадь участка, на который выдается спецразрешение, не может превышать 10 га.

"Проблема незаконной добычи янтаря достигла критической точки: более 80 тыс. недобросовестных недропользователей избегают уплаты налогов и не несут никакой ответственности за уклонение от рекультивации земель, нанося непоправимый вред недрам", - цитирует пресс-служба Государственной службы геологии и недр слова главы ведомства Романа Опимаха по случаю принятия законопроекта.

В Госгеологии отметили, что, в частности, предусмотрено введение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу, а за нелегальную добычу вводится уголовная ответственность.

Незаконная добыча, сбыт, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка и переработка янтаря, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами, наказывается штрафом от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 3 лет, или лишение воли на тот же срок.

Также предусмотрен штраф до 5,1 тыс. гривен за ведение добычи с использованием оборудования, которое подлежит обязательной сертификации или показатели безопасности которого приводятся в нормативных документах и подлежат подтверждению соответствия путем сертификации, но не прошли их.

Напомним, Верховная Рада 19 декабря приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании добычи янтаря. Это решение поддержали 279 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.