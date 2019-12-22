Новый газовый контракт с РФ не будет предусматривать прямых поставок в Украину
Новый газовый контракт с РФ не будет предусматривать прямых поставок в Украину
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
Украинское "Племя" вошло в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone
ГлавнаяСпорт

Федерации олимпийских видов спорта обратились к Зеленскому из-за перебоев с финансированием

Подготовка к Олимпиаде в Токио вошла в завершающую стадию.

Федерации олимпийских видов спорта обратились к Зеленскому из-за перебоев с финансированием
Фото: EPA/UPG

Президенты национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта: регби, хоккея, баскетбола, бокса и легкой атлетики, - обратились к руководству страны из-за прекращения выделения средств для финансирования их деятельности.

Открытое письмо адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В письме отмечается, что именно сейчас подготовка к Олимпийским играм-2020 вошла в завершающую стадию, во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. И от того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в том числе на Олимпиаде-2020 в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва", - говорится в документе.

"Уже сейчас в федерациях возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов", - сказано в заявлении.

Национальные федерации просят руководство страны выполнить в полном объеме обязательства по финансированию согласно договорам, которые были заключены между федерациями и профильным Министерством.

Под письмом подписались президенты Федерации баскетбола Михаил Бродский, Федерации хоккея Анатолий Брезвин, Федерации легкой атлетики Игорь Гоцул, Федерации регби Евгений Баженков, а также Федерация бокса Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также