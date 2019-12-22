ФИФА определил лучшего игрока Клубного чемпионата мира

Фото: EPA/UPG Мохамед Салах и Бруну Энрике

Накануне "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл Клубный чемпионат мира.

В финале "красные" в дополнительное время сломили сопротивление бразильского "Фламенго" - 1:0.

Форвард победителей Мохамед Салах стал лучшим футболистом турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.

Египтянин провел все два матча на турнире, в которых отметился одной голевой передачей.

"Серебряный мяч" турнира получил Бруну Энрике из "Фламенго", а "Бронзовый мяч" достался капитану "Аль-Хиляля" Карлосу Эдуардо.