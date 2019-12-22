ФИФА определил лучшего игрока Клубного чемпионата мира

Накануне "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл Клубный чемпионат мира.
В финале "красные" в дополнительное время сломили сопротивление бразильского "Фламенго" - 1:0.
Форвард победителей Мохамед Салах стал лучшим футболистом турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.
Египтянин провел все два матча на турнире, в которых отметился одной голевой передачей.
"Серебряный мяч" турнира получил Бруну Энрике из "Фламенго", а "Бронзовый мяч" достался капитану "Аль-Хиляля" Карлосу Эдуардо.
Your #ClubWC Qatar 2019 adidas Golden Ball award winner for the best player of the tournament is 🥁— FIFA.com (@FIFAcom) 21 декабря 2019 г.
📣 @MoSalah! pic.twitter.com/e0A3N9w2WE