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"Ливерпуль" установил клубный рекорд, выставив в официальном матче самый молодой стартовый состав в истории

"Красные" проиграли в Бирмингеме.

В Бирмингеме состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Английской лиги.

Из-за казуса с календарем (за 24 часа "Ливерпуль" должен провести 2 матча в разных частях Света) "красные" на матч с "Астон Виллой" выставили полностью молодежный состав - средний возраст стартового состава составил 19 лет и 182 дня.

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Фото: EPA/UPG
"Ливерпуль"
Тем самым был установлен новый клубный рекорд, сообщает Gracenote Live.

Несмотря на крупный прогнозируемый проигрыш (0:5), мерсисайдцы не выглядели мальчиками для битья.

Футболисты "Астон Виллы" в первом тайме нанесли всего 3 удара по воротам и забила 4 мяча – один автогол на счету защитника "Ливерпуля".

Свой 5-й гол бирмингемцы забили на 90+2 минуте.

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