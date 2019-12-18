В Бирмингеме состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Английской лиги.
Из-за казуса с календарем (за 24 часа "Ливерпуль" должен провести 2 матча в разных частях Света) "красные" на матч с "Астон Виллой" выставили полностью молодежный состав - средний возраст стартового состава составил 19 лет и 182 дня.
🍼 - Youngest starting line-ups Liverpool in all competitions— Gracenote Live (@GracenoteLive) 17 декабря 2019 г.
19-182 - vs. Aston Villa 🆕
21-296 - vs. Plymouth Argyle (2017)
22-253 - vs. Plymouth Argyle (2017)
22-303 - vs. Wolves (1965)#AVLLIV #CarabaoCup
Несмотря на крупный прогнозируемый проигрыш (0:5), мерсисайдцы не выглядели мальчиками для битья.
Футболисты "Астон Виллы" в первом тайме нанесли всего 3 удара по воротам и забила 4 мяча – один автогол на счету защитника "Ливерпуля".
Свой 5-й гол бирмингемцы забили на 90+2 минуте.