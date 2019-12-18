В Бирмингеме состоялся первый четвертьфинальный матч Кубка Английской лиги.

Из-за казуса с календарем (за 24 часа "Ливерпуль" должен провести 2 матча в разных частях Света) "красные" на матч с "Астон Виллой" выставили полностью молодежный состав - средний возраст стартового состава составил 19 лет и 182 дня.

Фото: EPA/UPG "Ливерпуль"

Несмотря на крупный прогнозируемый проигрыш (0:5), мерсисайдцы не выглядели мальчиками для битья.

Футболисты "Астон Виллы" в первом тайме нанесли всего 3 удара по воротам и забила 4 мяча – один автогол на счету защитника "Ливерпуля".

Свой 5-й гол бирмингемцы забили на 90+2 минуте.