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УЕФА определил претендентов на Лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов

Выбрать будет очень сложно - один гол краше другого.

УЕФА определил претендентов на Лучший гол группового этапа Лиги Чемпионов
Фото: twitter.com/UEFA

УЕФА на официальном сайте объявил претендентов на лучший гол по итогам группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20.

В номинацию попали нападающий "Барселоны" Луис Суарес (гол "Интеру" - 2:1), форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (гол "Славии" - 3:1), вингер "Ювентуса" Дуглас Коста (гол "Локомотиву" - 2:1) и полузащитник РБ "Лейпциг" Марсель Забитцер (гол "Зениту" - 2:1).

Проголосовать за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов можно по ссылке.

Накануне прошла жеребьевка стадии плей-офф ЛЧ.

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