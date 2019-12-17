УЕФА на официальном сайте объявил претендентов на лучший гол по итогам группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20.
В номинацию попали нападающий "Барселоны" Луис Суарес (гол "Интеру" - 2:1), форвард "Интера" Лаутаро Мартинес (гол "Славии" - 3:1), вингер "Ювентуса" Дуглас Коста (гол "Локомотиву" - 2:1) и полузащитник РБ "Лейпциг" Марсель Забитцер (гол "Зениту" - 2:1).
Проголосовать за лучший гол группового этапа Лиги чемпионов можно по ссылке. Кто забил самый красивый гол на групповом этапе?
💎 Луис Суарес
💎 Марсель Забитцер
💎 Дуглас Коста
💎 Лаутаро Мартинес
Смотри и голосуй! 👉 https://t.co/655P6eqP5Q#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/fI1EjK4MhU
Кто забил самый красивый гол на групповом этапе?