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В Китае запретили упоминать лондонский "Арсенал" в СМИ

Всему виной – высказывание Месута Озила.

В Китае запретили упоминать лондонский "Арсенал" в СМИ
Месут Озил
Фото: EPA/UPG

Китайским СМИ запрещено любое упоминание лондонского "Арсенала", сообщает The Telegraph.

Такие радикальные меры в отношении "канониров" были приняты Поднебесной после заявлений хавбека "Арсенала" Месута Озила, который на своих страницах в социальных сетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы.

В ответ на это Китай заблокировал социальные сети Озила.

Кроме того, китайский телеканал CCTV не показал прямую трансляцию матча 17-го тура Английской Премьер-Лиги Арсенал – Манчестер Сити (0:3).

Бойкот продлится как минимум до публичных извинений со стороны игрока и клуба.

Отметим, что в  текущем сезона 31-летний немец турецкого происхождения не так продуктивен на футбольном поле - полузащитник провел в составе "канониров" всего 9 матчей, отличившись лишь одним забитым голом.

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