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Лондонский "Арсенал" определился с заменой главного тренера после 7-го подряд матча без побед

"Канониры" проиграли немецкому "Айнтрахту" в матче Лиги Европы.

Лондонский "Арсенал" определился с заменой главного тренера после 7-го подряд матча без побед
Унаи Эмери
Фото: EPA/UPG

Руководство лондонского "Арсенала", которое недовольно работой главного тренера клуба Унаи Эмери, нашло испанскому специалисту замену, сообщает ВВС.

Им является наставник "Вулверхэмптона" - Нуну Эшпириту Санту.

Боссы "канониров" не довольны результатами команды как в Английской Премьер-Лиге, так и на евроарене.

Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение (0:1) от франкфуртского "Айнтрахта" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы, чем осложнил себе жизнь по выходу в 1/16 турнира.

В АПЛ дела у Эмери также обстоят не лучшим образом - лондонский клуб занимает 8 место, отставая от того же "Вулверхэмптона" на 1 очко.

Стоит добавить, что "Арсенал" не может победить уже в 7-м матче подряд, что является для них худшим показателем за 27 лет.

Последний раз подобное произошло в феврале 1992 года, когда команду возглавлял Джордж Грэм.

Обзор поединка "Арсенал" - "Айнтрахт" - на сайте официального вещателя Лиги Европы.

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