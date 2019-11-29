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Турция и Австрия значительно приблизились к Украине в таблице коэффициентов УЕФА

Прошедшая неделя еврокубков была, в целом, неудачной для Украины.

Турция и Австрия значительно приблизились к Украине в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: UEFA.com

Накануне завершилась очередная футбольная еврокубковая неделя.

Три наши команды добыли всего одно очко благодаря ничьи "Шахтера" в Манчестере"Динамо" и "Александрия" проиграли свои матчи в Лиге Европы.

Все прямые конкуренты Украины в таблице коэффициентов УЕФА набрали очков больше, а значит либо ушли в отрыв, либо сократили отставание (за победу начисляется два очка, за ничью - 1).

Таким образом, общий вклад клубов в украинскую копилку коэффициентов выглядит следующим образом:

  • "Шахтер" - 9 очков
  • "Динамо" - 5,5 очков
  • "Заря" - 4 очка (завершила выступление)
  • "Александрия" - 3 очка
  • "Мариуполь" - 0,5 очка (завершил выступление)

Что составляет 22 очка или 4,4 балла. По итогам сезона мы потеряли одну позицию и теперь занимаем 15-е место, а по результатам последних пяти сезонов продолжаем удерживать 10-е место.

При этом отставание от Бельгии увеличилось с 3,2 до 3,6 баллов, от Нидерландов – на 0,6 балла (проигрываем 1,650 балла против 1,050 – в предыдущий раз), но, что тревожно, наш отрыв от Турции в борьбе за стратегическое 10-е место сократился с 1,3 до 0,9 балла. Да и идущая на 12-й позиции Австрия сократила отрыв с 2,375 до 1,775 балла. 

Напомним, десятая позиция, по сравнению с девятой, теряет определенные привилегии (второй призер национального чемпионата стартует в Лиге Чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап ЛЧ.

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