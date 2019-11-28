В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в Валенсии местный одноименный клуб и "Челси" не смогли выявить победителя (2:2), тем самым, отложив вопрос по выходу в 1/8 финала на последний тур.

При этом хозяева ушли от поражения за 8 минут до окончания основного времени матча.

Спасительный для "летучих мышей" гол записал на свой счет хавбек Даниэль Васс. Гол выдался запоминающимся.

30-летний датчанин, находясь вблизи угла штрафной площади, сделал верхом диагональный кросс и мяч по замысловатой траектории оказался за спиной голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

До сих пор остается загадкой - Даниэль делал передачу в штрафную или целенаправлено удар по воротам.