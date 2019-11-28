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Редкий по красоте гол игрока "Валенсии" не позволил "Челси" выиграть матч Лиги Чемпионов

Даниэль Васс невольно стал автором шедевра.

Редкий по красоте гол игрока "Валенсии" не позволил "Челси" выиграть матч Лиги Чемпионов
Первым поздравил Васса с успехом капитан Дани Парехо
Фото: EPA/UPG

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в Валенсии местный одноименный клуб и "Челси" не смогли выявить победителя (2:2), тем самым, отложив вопрос по выходу в 1/8 финала на последний тур.

При этом хозяева ушли от поражения за 8 минут до окончания основного времени матча. 

Спасительный для "летучих мышей" гол записал на свой счет хавбек Даниэль Васс. Гол выдался запоминающимся.

30-летний датчанин, находясь вблизи угла штрафной площади, сделал верхом диагональный кросс и мяч по замысловатой траектории оказался за спиной голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги.

До сих пор остается загадкой - Даниэль делал передачу в штрафную или целенаправлено удар по воротам.

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