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За тур до окончания группового этапа Лиги Чемпионов определилась ровно половина участников 1/8 финала

Через 2 недели пройдет заключительный тур.

За тур до окончания группового этапа Лиги Чемпионов определилась ровно половина участников 1/8 финала

Накануне завершились матчи предпоследнего тура группового этапа Лиги Чемпионов. По их результатам определись 8 команд, которые продолжат борьбу в стадии плей-офф.

В группе А свой выход в 1/8 финала обеспечили "Пари Сен-Жермен" и "Реал", причем французский клуб гарантировал себе первое место.

В группе В "Бавария" обеспечила себе лидерство, а "Тоттенхэм" занял второе место.

В группе с участием "Шахтера" известен победитель квартета – это "Манчестер Сити". За вторую путевку идет борьба между тремя командами. Всё в руках "горняков".

В группе D первое место обеспечил "Ювентус". На второе место претендуют "Атлетико" и "Байер".

В группе F "Барселона" гарантировала себе выход в стадию плей-офф с первого места. У "Интера" и "Боруссии" – по 7 очков.

И, наконец, в группе G гарантировал свой выход в следующую стадию, но не первое место – "Лейпциг". За второе место развернулась борьба между Зенитом и Лионом.

В группе Е домашней ничьей с "Наполи" (1:1) осложнил себе жизнь действующий обладатель титула – "Ливерпуль". Мерсисайдцы остаются лидерами группы, но в последнем туре подопечные Юргена Клоппа встречаются в Зальцбурге с одноименным клубом, которому достаточно выиграть и "красные" останутся за бортом плей-офф. В том, что "Наполи" обыграет дома "Генк" мало кто сомневается, разве что кроме футболистов бельгийского клуба.

В группе Н также идет ожесточенная борьба. У "Аякса" 10 очков, на 2 очка от голландцев отстают "Челси" и "Валенсия".

Напомним, заключительный тур пройдет 10-11 декабря.

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