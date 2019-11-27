Кейн установил историческое достижение в Лиге Чемпионов

Англичанин забил 20-й мяч за "шпор" в турнире.

Накануне лондонский "Тоттенхэм" волевой победой над "Олимпиакосом" (4:2) в матче группового этапа Лиги Чемпионов гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Дублем в этом поединке отметился капитан "шпор" Харри Кейн.

Тем самым англичанин установил историческое достижение в ЛЧ. Как сообщает OptaJoe, Кейн быстрее всех смог забить 20 голов в ЛЧ. На это ему понадобилось 24 матча.

Прежнее достижение принадлежало Алессандро Дель Пьеро, которому удалось забить 20 мячей за 26 игр в турнире. Третье место в этом списке занимает Руд ван Нистелрой, забивший 20 голов за 27 матчей.