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Им стал "Тоттенхэм".

В первом матче турнира под руководством Жозе Моуриньо "шпоры" на домашней арене обыграли "Олимпиакос" 4:2 – дублем отметился Харри Кейн и по голу записали на свой счет Деле Алли и Серж Орье.

Несмотря на результат, победа лондонскому клубу далась с трудом, если учесть, что по ходу матча "шпоры" проигрывали 2 мяча.

Во многом определяющим был дебютный гол Кейна в этом матче.

На 50-й минуте, при счете 1:2 мяч вышел в аут. Но одним из болбоев оказался смышленый мальчик, который молниеносно доставил мяч игроку "Тоттенхэма" для вбрасывания его из-за боковой. С этого и началась голевая атака хозяев.

Гости не ожидали такой прыти от юного сотрудника стадиона и не успели занять позиции в обороне, что позволило капитану "Тоттенхэма" сравнять счет в матче 2:2.

Первым оценил работу болбоя Жозе Моуриньо, который спустя минуту после успеха Кейна лично подошел к парню и поблагодарил его за тактическое понимание игры.

Обзор поединка "Тоттенхэм" - "Олимпиакос" - на сайте вещателя ЛЧ.