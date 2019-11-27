В предпоследнем туре группового этапа Лиги Чемпионов на "Альянц Стэдиум" в Турине местный "Ювентус", гарантировавший уже себе место в плей-офф, победой над "Атлетико" 1:0 досрочно застолбил за собой и первое место в группе D.

Гол, определивший итоговую победу подопечных Маурицио Сарри под занавес первого тайма забил Пауло Дибала.

При этом гол аргентинца вышел на загляденье.

Паоло со штрафного практически с нулевого угла положил мяч под перекладину, оставив "с носом" ничего не подозревавшего голкипера Яна Облака.

"Ювентус" практически в эконом-режиме решил все свои задачи европейской осени.

За вторую путевку в плей-офф в последнем туре поборются "матрасники", которые имеют гандикап над "Байером" в 1 очко.

Испанцы будут принимать московский "Локомотив", а немцы – "Ювентус".

Предпочтительней шансы у "Атлетико", т.к. в их осечку с "железнодорожниками" верится с трудом.

Обзор поединка "Ювентус" – "Атлетико" – на сайте вещателя ЛЧ.