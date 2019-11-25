Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Умер актер Давид Бабаев
Умер актер Давид Бабаев
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
ГлавнаяСпорт

Накануне матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" Гвардиола очень лестно отозвался о Зинченко

Завтра "горожане" сыграют с "горняками".

Накануне матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" Гвардиола очень лестно отозвался о Зинченко
Александр Зинченко и Пеп Гвардиола
Фото: ФК "Манчестер Сити"

Накануне домашнего матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел традиционную пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

В частности, каталонец затронул тему травмы Александра Зинченко, а также отметил прогресс украинца.

"Сейчас он (Зинченко, прим. LB.ua), к сожалению, травмирован. Играл в Голландии, вернулся. Он хочет остаться здесь, играть за нашу команду. Он профессионал, который может играть на нескольких позициях. Он хороший игрок", - цитирует коуча пресс-служба "горожан".

Кроме того, Хосеп поделился ожиданиями от поединка 5-го тура группового раунда ЛЧ против донецкого "Шахтера".

"Травмы - это плохо (о травмах основных защитников Эмерика Ляпорта, Джона Стоунса и Зинченко, прим. LB.ua). Но мы выберемся из этой ситуации. К счастью, вернулся Менди, который много пропустил. Я очень доволен теми игроками, которые сейчас играют, они стараются изо всех сил.

Завтра мы можем решить все вопросы выхода из группы. Мы должны хорошо подготовиться к этой игре после сложного матча с "Челси", - отметил Гвардиола.

Горожане с 10-ю очками возглавляют группу С. 

"Горняки" и загребское "Динамо" отстают на 5 очков, бергамская "Аталанта" набрала лишь 1 очко.

Матч "МанСити" – "Шахтер" состоится в Манчестере на стадионе "Этихад" во вторник, начало в 22:00 по киевскому времени.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также