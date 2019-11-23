"Горожане" владели мячом лишь 46,74% времени в игре с "пенсионерами".

В заключительном матче субботней программы 13-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" одержал волевую домашнюю победу над "Челси" 2:1.

При этом статистика встречи зафиксировала редкую, как для команд Хосепа Гвардиолы, цифру.

"Горожане" владели мячом меньше половины игрового времени. А именно, всего 46,74% времени.

Такой результат по владения мячом – худший для наставника МС за всю его карьеру на профессиональном уровне, сообщает footballua.tv, со ссылкой на Opta.

Гвардиола провел 381 матч как главный тренер на профессиональном уровне и ни разу еще его команды не владели мячом ниже этого показателя.

Отметим, что в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" обошел "Челси" на 2 очка, но продолжает отставать от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков и идущего на втором месте "Лестера" – на 1 очко.