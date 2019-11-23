НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
ГлавнаяСпорт

Гвардиола установил личный антирекорд в матче с "Челси"

"Горожане" владели мячом лишь 46,74% времени в игре с "пенсионерами".

Гвардиола установил личный антирекорд в матче с "Челси"
Хосеп Гвардиола
Фото: EPA/UPG

В заключительном матче субботней программы 13-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" одержал волевую домашнюю победу над "Челси" 2:1.

При этом статистика встречи зафиксировала редкую, как для команд Хосепа Гвардиолы, цифру.

"Горожане" владели мячом меньше половины игрового времени. А именно, всего 46,74% времени.

Такой результат по владения мячом – худший для наставника МС за всю его карьеру на профессиональном уровне, сообщает footballua.tv, со ссылкой на Opta.

Гвардиола провел 381 матч как главный тренер на профессиональном уровне и ни разу еще его команды не владели мячом ниже этого показателя.

Отметим, что в турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" обошел "Челси" на 2 очка, но продолжает отставать от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков и идущего на втором месте "Лестера" – на 1 очко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также