Ярмоленко не помешал Моуриньо одержать победу в своем первом матче во главе "Тоттенхэма"

В рамках 13-го тура Английской Премьер-Лиги на London Stadium состоялось лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом".

Дебютный матч Жозе Моуриньо во главе "шпор" завершился победой "Тоттенхэма" 3:2.

Андрей Ярмоленко был инертен в составе "Вест Хэма" и был заменен на 56-й минуте, что очень разозлило игрока сборной Украины, который покидал поле в возбужденном состоянии.

Отметим, что замена Ярмоленко благоприятно сказалась на игре "хаммерс". Проигрывая к тому моменту 0:3, подопечные Мануэля Пеллигрини сумели до минимума сократить отставание в счете 2:3.

Благодаря своей победе клуб с Северного Лондона рванул в турнирной таблице с 14-го на 5-е место, во всяком случае, на несколько часов, пока не состоятся остальные матчи тура.

В свою очередь, "молотки" остались на 16-м месте, с перспективой потерять одну позицию.