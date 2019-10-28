В современном английском футболе в это трудно поверить.

Накануне завершился 10-й тур Английской Премьер-Лиги, который был ознаменован выдающимся рекордом.

В Саутгемптоне на "Сент-Мэрис" подопечные Ральфа Хазенхюттля принимали клуб "Лестер".

Матч завершился сенсационной победой гостей 9:0.

Таким образом чемпионы Англии сезонов 2015/16 переписали рекорд АПЛ, одержав самую крупную выездную победу.

Предыдущий рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который в 1999 году обыграл "Ноттингем Форрест" со счетом 8:1.

Напомним, что в 1995 году МЮ с таким же счетом (9:0) разгромил "Ипсвич", но сделал это на своем поле.

Справедливости ради необходимо отметить, что с 12-й минуты "святые" играли в меньшинстве - был удален защитник Райан Бертранд.

Кроме того, лишь во второй раз в истории АПЛ сразу двум игрокам одной команды удалось оформить хет-трики в одном матче – отличились Айосе Перес и Джейми Варди.

После победы на юге Англии подопечные Брендана Роджерса продолжают делить с "Челси" третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.