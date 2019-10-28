Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
Зеленский посетил военных в Золотом и поругался с добровольцем (обновлено)
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
МВД отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей "Нацкорпуса" в Золотом-4
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Появилось полное видео общения Зеленского с "Нацкорпусом" в Золотом
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Kyiv Post: бывший нардеп Грановский получил визу на репатриацию в Израиль
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
ГлавнаяСпорт

"Лестер" установил рекорд Английской Премьер-Лиги, забив сопернику 9 голов

В современном английском футболе в это трудно поверить.

"Лестер" установил рекорд Английской Премьер-Лиги, забив сопернику 9 голов
Брендан Роджерс
Фото: EPA/UPG

Накануне завершился 10-й тур Английской Премьер-Лиги, который был ознаменован выдающимся рекордом.

В Саутгемптоне на "Сент-Мэрис" подопечные Ральфа Хазенхюттля принимали клуб "Лестер".

Матч завершился сенсационной победой гостей 9:0.

Таким образом чемпионы Англии сезонов 2015/16 переписали рекорд АПЛ, одержав самую крупную выездную победу.

Предыдущий рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который в 1999 году обыграл "Ноттингем Форрест" со счетом 8:1.

Напомним, что в 1995 году МЮ с таким же счетом (9:0) разгромил "Ипсвич", но сделал это на своем поле.

Справедливости ради необходимо отметить, что с 12-й минуты "святые" играли в меньшинстве - был удален защитник Райан Бертранд.

Кроме того, лишь во второй раз в истории АПЛ сразу двум игрокам одной команды удалось оформить хет-трики в одном матче – отличились Айосе Перес и Джейми Варди.

После победы на юге Англии подопечные Брендана Роджерса продолжают делить с "Челси" третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также