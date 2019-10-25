Фото: wtatennis.com

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA , который стартует в ближайшее воскресенье в китайском Шэньчжэне.

Восемь лучших теннисисток гонки WTA были разделены на 2 группы - красную и фиолетовую, в каждой из которых - по 4 теннисистки.

В плей-офф выходят первые два места.

Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, попала в Фиолетовую группу.

Красная группа:

Фото: wtatennis.com

Эшли Барти (Австралия)

Наоми Осака (Япония)

Петра Квитова (Чехия)

Белинда Бенчич (Швейцария)

Фиолетовая группа:

Фото: wtatennis.com

Каролин Плишкова (Чехия)

Бьянка Андрееску (Канада)

Симона Халеп (Румыния)

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА)

Полуфиналы намечены на субботу, 2 ноября, а финал пройдет в воскресенье, 3 ноября.

Свитолина свой первый поединок проведет в понедельник против Плишковой.