Восемь лучших теннисисток гонки WTA были разделены на 2 группы - красную и фиолетовую, в каждой из которых - по 4 теннисистки.
В плей-офф выходят первые два места.
Украинка Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой турнира, попала в Фиолетовую группу.
Красная группа:
- Эшли Барти (Австралия)
- Наоми Осака (Япония)
- Петра Квитова (Чехия)
- Белинда Бенчич (Швейцария)
Фиолетовая группа:
- Каролин Плишкова (Чехия)
- Бьянка Андрееску (Канада)
- Симона Халеп (Румыния)
- ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА)
Полуфиналы намечены на субботу, 2 ноября, а финал пройдет в воскресенье, 3 ноября.
Свитолина свой первый поединок проведет в понедельник против Плишковой.