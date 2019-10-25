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Гвоздик впервые прокомментировал поражение в бою против Бетербиева

Украинец поблагодарил болельщиков и поздравил россиянина.

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) впервые обратился к болельщикам после проигранного объединительного боя чемпиону мира по версии IBF Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО).

"Привет, друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению, не всегда все идёт по спланированному сценарию, но главное - сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю @arturbeterbiev с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернёмся сильнее чем были!", - цитирует слова украинца в Instagram sportarena.com.

В комментариях фанаты желают Александру скорейшего выздоровления и возвращения на ринг.

Напомним, что Гвоздик проиграл россиянину техническим нокаутом в десятом раунде, перед этим трижды побывав в нокдауне.

После боя украинец провел три дня в больнице Филадельфии.

После победы Бетербиев унифицировал титулы чемпиона мира по двум версиям.

Отметим, что на момент остановки боя Гвоздик побеждал по очкам по подсчетам двух судей из трех.

Для украинца поражение стало первым в профессиональной карьере.

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