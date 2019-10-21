Гвоздик выписан из медицинской клиники

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик был выписан из больницы Темплского университета в Филадельфии, сообщает ESPN.

У украинца было диагностировано сотрясение мозга.

Стоит отметить, что все время пребывания в госпитале, с Гвоздиком находился его тренер Тедди Атлас.

"Все чисто. У него не было кровоизлияния в мозг или чего-либо подобного. Только небольшое сотрясение от ударов в затылок. Так сказали врачи. Мы должны были убедиться, что все хорошо", - заявил Атлас.

Напомним, в чемпионском бое за титулы IBF и WBC Гвоздик техническим нокаутом в 10-м раунде уступил россиянину Артуру Бетербиеву.