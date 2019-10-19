Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв бой нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву, обладателю титула IBF.
Как отмечает SportArena, в первых раундах соперники старались действовать активно, оба шли к атаку и наносили точные удары.
Но во второй половине поединка россиянин начал действовать агрессивнее, а в девятом раунде окончательно перехватил инициативу. В десятом раунде Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери оставил бой.
Artur Beterbiev stops Gvozdyk in the 10th round!— Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) October 19, 2019
He is now the IBF, WBC and the lineal light heavyweight champion of the world!
🥊 15 Fights
🏆 15 Wins
💪 15 Knockouts
Absolute beast!pic.twitter.com/ne1eWPc4nd
Как итог - досрочная победа россиянина, который сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
Украинец проиграл впервые с августа 2012 года, когда он уступил в полуфинале Олимпиады в Лондоне боксеру из Казахстана Адильбеку Ниязымбетову.
Напомним, что Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC в декабре 2018 года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.
В марте он защитил титул, победив француза Дуду Нгумбу.