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​Украинец Гвоздик проиграл россиянину и потерял чемпионский титул

Боксер впервые проиграл на профессиональном ринге.

​Украинец Гвоздик проиграл россиянину и потерял чемпионский титул
Фото: Интер

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв бой нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву, обладателю титула IBF.

Как отмечает SportArena, в первых раундах соперники старались действовать активно, оба шли к атаку и наносили точные удары.

Но во второй половине поединка россиянин начал действовать агрессивнее, а в девятом раунде окончательно перехватил инициативу. В десятом раунде Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери оставил бой.

Как итог - досрочная победа россиянина, который сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Украинец проиграл впервые с августа 2012 года, когда он уступил в полуфинале Олимпиады в Лондоне боксеру из Казахстана Адильбеку Ниязымбетову.

Напомним, что Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC в декабре 2018 года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

В марте он защитил титул, победив француза Дуду Нгумбу.

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