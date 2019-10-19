Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв бой нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву, обладателю титула IBF.

Как отмечает SportArena, в первых раундах соперники старались действовать активно, оба шли к атаку и наносили точные удары.

Но во второй половине поединка россиянин начал действовать агрессивнее, а в девятом раунде окончательно перехватил инициативу. В десятом раунде Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери оставил бой.

Artur Beterbiev stops Gvozdyk in the 10th round!



He is now the IBF, WBC and the lineal light heavyweight champion of the world!



🥊 15 Fights

🏆 15 Wins

💪 15 Knockouts



Absolute beast!pic.twitter.com/ne1eWPc4nd — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) October 19, 2019

Как итог - досрочная победа россиянина, который сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Украинец проиграл впервые с августа 2012 года, когда он уступил в полуфинале Олимпиады в Лондоне боксеру из Казахстана Адильбеку Ниязымбетову.

Напомним, что Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC в декабре 2018 года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

В марте он защитил титул, победив француза Дуду Нгумбу.