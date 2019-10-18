Два ведущих игрока "Барселоны" присоединяются к протестам в Каталонии

Пике и Дембеле в знак уважения к митингующим не выйдут на тренировку.

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и вингер Усман Дембеле присоединятся к протестам в Каталонии, сообщает АS.

При этом 32-летний каталонец и 22-летний француз весьма своеобразно решили поддержать митингующих.

По информации источника, футболисты не приедут на сегодняшнюю тренировку "блаугранас" в знак уважения бастующим.

Пока неизвестно, будут ли игроки на самой акции.

Напомним, что Пике с 2010 года выступает за сборную Каталонии. На его счету уже 10 матчей за команду. А в этом году Жерар заявил, что "завязал" играть за сборную Испании.

Добавим, что Пике и Дембеле пропустят выездной матч 9-го тура Ла Лиги с "Эйбаром", который состоится 19 октября: защитник – из-за перебора желтых карточек, а форвард в предыдущем туре получил красную карточку.