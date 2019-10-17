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"Милан" понес рекордные убытки в истории клуба

Легендарный клуб несет рекордные потери второй год подряд.

"Милан" понес рекордные убытки в истории клуба
Фаны "Милана"
Фото: Твиттер

"Милан" понес значительные финансовые убытки по итогам 2018/2019 финансового года, сообщает Milan News, ссылаясь на Tuttosport.

По информации источника, сумма потерь составила 145,9 млн евро, против ожидаемых 90 млн. Это на 20 млн больше, чем в предыдущем финансовом году и является антирекордом в истории клуба.

При этом общий оборот клуба вырос на 5,1%.

Однако руководство клуба тревожит факт снижения на 6,7 млн евро дохода от спонсоров, а также падение продаж билетов на матчи.

Главные же затраты выпали на покупку и аренду игроков.

Кроме того, клубу пришлось провести реконструкцию тренировочной базы.

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