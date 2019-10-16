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Мбаппе отказал ПСЖ стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Килиан не желает продлевать контракт с парижским клубом.

Мбаппе отказал ПСЖ стать самым высокооплачиваемым футболистом мира
Киллиан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

Желая оградить своего форварда Килиана Мбаппе от соблазна перейти в другой клуб, руководство "Пари Сен-Жермен" предложило игроку сборной Франции новое соглашение с невероятным окладом 50 млн евро в год, сообщает isport.ua, ссылаясь на OK Diario.

Однако 20-летний француз отклонил данное предложение.

Стоит отметить, что текущий контракт Мбаппе с ПСЖ действует до 2022 года, а решение футболиста не продлевать его, вероятно, связанно с желанием перейти в стан "Реала" следующим летом.

Добавим, что самым высокооплачиваемым футболистом является Лионель Месси с зарплатой 40 млн евро. Чуть скромнее гонорар у Неймара - 36,8 млн, зарплата Криштиану Роналду составляет 31 млн евро.

Отметим, что нынешний оклад Мбаппе составляет 17,5 млн евро.

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