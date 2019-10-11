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Неймар достиг исторической отметки за сборную Бразилии

Форвард ПСЖ сыграл 100-й матч за национальную команду.

Неймар
Фото: EPA/UPG
Неймар
Форвард сборной Бразилии Неймар сыграл свой юбилейный, 100-й матч за национальную команду.

Это событие пришлось на товарищеский матч против сборной Сенегала (1:1) - на гол Роберто Фирмино (9-я минута) африканская сборная ответила голом с пенальти Фамара Дьеду (45+1).

Неймар провел на поле весь матч.

Также, форвард стал самым молодым игроком (27 лет) в истории "пентакампеонов", который провел такое количество матчей.

 

До Неймара лишь шесть игроков провели сто и более матчей за Бразилию: Кафу (142), Роберто Карлос (125), Дани Алвес (116), Лусио (105), Таффарел (101) и Робиньо (100).

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