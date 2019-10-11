Тамаш Кадар был сверхлюбезен с хорватами.

В отборочном матче Евро-2020 серебряный призер Чемпионата мира-2018 – сборная Хорватии в Сплите принимала венгров.

Перед поединком команды разделяло лишь 1 очко. Однако в составе гостей нашелся игрок, который значительно облегчил хорватам путь к победе.

В самом дебюте поединка центральный защитник "Динамо" Тамаш Кадар позволил обокрасть себя в центре поля Луке Модричу и счет в матче был открыт 1:0.

А в эндшпиле первой половины встречи Тамаш закрепил свой успех, махнув мимо мяча, прерывая кросс в штрафную от Ивана Перишича, и Бруно Петкович довел дело до разгрома 3:0.

Отметим, что и во втором голе хорват, забитого тем же Петковичем, Кадар играл далеко не последнюю скрипку.

Неудачные действия игрока киевской команды, похоже, отцепили венгерскую сборную от Евро-2020.

Перед двумя заключительными турами сборная Хорватии возглавляет группу Е, набрав 13 очков.

Следом идут словаки – 10 очков, от которых на 1 очко отстают венгры.

Сборная Уэльса (с игрой в запасе) набрала 7 очков.